Регулярное употребление красного мяса повышает риск опухолевых заболеваний кишечника. Особую угрозу представляет мясо, которое замораживали несколько раз.
Если вы хотите уменьшить вероятность опухолей желудочно-кишечной системы, измените свои пищевые предпочтения. Реже употребляйте колбасу, сосиски, магазинный фарш и тому подобные продукты из красного мяса, прошедшие через интенсивную переработку. Несоблюдение баланса между белковой и растительной пищей в рационе особенно тревожно, как рассказал онкопроктолог Михаил Пильх.
"Злоупотребление некачественными или суррогатными продуктами, в том числе колбасами, сосисками, молоком длительного хранения, несколько раз замороженным мясом, может также повысить риск развития онкозаболевания", — цитирует его РИАМО.
Вредно употреблять в пищу продукты с большим количеством консервантов, жареные, копчёные или приготовленные на открытом огне блюда. В этой еде множество продуктов сгорания, содержащих канцерогены. Небольшая порция шашлыка раз в месяц не повредит, но если налегать на такое мясо каждый день, оно представляет риск.
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