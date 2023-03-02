Онколопроктолог Пильх: употребление несколько раз замороженного мяса может вызывать опухоли

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное употребление красного мяса повышает риск опухолевых заболеваний кишечника. Особую угрозу представляет мясо, которое замораживали несколько раз.

Если вы хотите уменьшить вероятность опухолей желудочно-кишечной системы, измените свои пищевые предпочтения. Реже употребляйте колбасу, сосиски, магазинный фарш и тому подобные продукты из красного мяса, прошедшие через интенсивную переработку. Несоблюдение баланса между белковой и растительной пищей в рационе особенно тревожно, как рассказал онкопроктолог Михаил Пильх.

"Злоупотребление некачественными или суррогатными продуктами, в том числе колбасами, сосисками, молоком длительного хранения, несколько раз замороженным мясом, может также повысить риск развития онкозаболевания", — цитирует его РИАМО.

Вредно употреблять в пищу продукты с большим количеством консервантов, жареные, копчёные или приготовленные на открытом огне блюда. В этой еде множество продуктов сгорания, содержащих канцерогены. Небольшая порция шашлыка раз в месяц не повредит, но если налегать на такое мясо каждый день, оно представляет риск.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.