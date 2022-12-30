Нутрициолог Гончар: оливье, бутерброды с икрой и колбаса вредны для здоровья

Оливье, бутерброды с красной икрой и колбасные нарезки — самые вредные блюда, которые часто встречаются на новогоднем столе россиян, сообщила нутрициолог Ната Гончар.

По её словам, оливье состоит из несочетаемых продуктов, раздражающих желудочно-кишечный тракт и ухудшающих процессы пищеварения.

"После ужина с этим салатом вы почувствуете изжогу и горечь во рту", — отметила эксперт в интервью "Спорт-Экспресс".

Кроме того, она посоветовала отказаться от бутербродов с красной икрой, провоцирующих панкреатит, холецистит и желчнокаменную болезнь. Гончар подчеркнула: микс из хлеба, сливочного масла и икры плохо влияет на функционирование желудка.

Как пояснила нутрициолог, колбаса и копчёности, которые часто используются в качестве закуски на Новый год, изготавливаются из переработанного мяса низкого качества с добавлением красителей, соли и трансжиров. Эти продукты вызывают сбои в пищеварении и работе сердечно-сосудистой системы, заключила специалист.

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