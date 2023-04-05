Хирурги из Оренбурга удалили большую опухоль у 14-летней девочки

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большую опухоль весом 3 кг 200 гр. удалили хирурги в Оренбургском онкологическом диспансере у девочки 14 лет. Заведующий отделением детской онкогематологии рассказал, что живот начал беспокоить ребёнка ещё в январе, пишет издание 56orb.ru.

По словам доктора, на УЗИ обнаружили опухоль в брюшной полости и малом тазу.

Операцию пришлось отложить, так как девочка заразилась вирусной инфекцией. За это время опухоль успела вырасти в два раза, она имела злокачественный компонент.

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