Большую опухоль весом 3 кг 200 гр. удалили хирурги в Оренбургском онкологическом диспансере у девочки 14 лет. Заведующий отделением детской онкогематологии рассказал, что живот начал беспокоить ребёнка ещё в январе, пишет издание 56orb.ru.
По словам доктора, на УЗИ обнаружили опухоль в брюшной полости и малом тазу.
Операцию пришлось отложить, так как девочка заразилась вирусной инфекцией. За это время опухоль успела вырасти в два раза, она имела злокачественный компонент.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.