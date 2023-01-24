Большой живот может образовываться из-за опухоли внутренних органов или ожирения. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Специалист объяснила, что частой причиной большого живота у мужчин является абдоминальное ожирение. Это состояние, когда жир откладывается не на подкожной клетчатке, а в сальнике.
Если талия у мужчин и женщин более 100 и 80 сантиметров соответственно, это повод обратиться к врачу, так как внутренний жир оказывает давление на органы и негативно влияет на здоровье, добавила доктор.
Увеличенный живот может означать наличие злокачественной или доброкачественной опухоли. Болезни кишечника тоже влияют на фигуру, заключила собеседник издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.