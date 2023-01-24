Терапевт: большой живот может сигнализировать об онкологии

Большой живот может образовываться из-за опухоли внутренних органов или ожирения. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист объяснила, что частой причиной большого живота у мужчин является абдоминальное ожирение. Это состояние, когда жир откладывается не на подкожной клетчатке, а в сальнике.

Если талия у мужчин и женщин более 100 и 80 сантиметров соответственно, это повод обратиться к врачу, так как внутренний жир оказывает давление на органы и негативно влияет на здоровье, добавила доктор.

Увеличенный живот может означать наличие злокачественной или доброкачественной опухоли. Болезни кишечника тоже влияют на фигуру, заключила собеседник издания.

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