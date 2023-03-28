Российские учёные выяснили, что безработица полезна — она продлевает жизнь

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из России неожиданно обнаружили плюсы у безработицы. Не имеющие работы жители богатых стран живут дольше.

Исследователи из Высшей школы экономики решили оценить влияние различных факторов на продолжительность жизни в разных странах. Они использовали данные Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения за период с 2011 по 2019 годы, содержащие экономические и социально-экономические показатели, включая ВВП на душу населения, уровень безработицы и плотность населения, а также характеристики систем здравоохранения. Итоги работы опубликовал журнал "Вопросы статистики".

Учёные также учитывали экологические факторы, доступность продуктов питания и распространённость вредных привычек. Все страны разделили на четыре группы: с низким доходом, с относительно низким, с более высоким средним доходом и с высоким доходом. Расчёты показали, что чем выше уровень дохода в стране, тем выше и ожидаемая продолжительность жизни. При этом одна и та же прибавка в странах с низким доходом даёт намного большее увеличение продолжительности жизни, чем при высоких доходах.

В странах с низким доходом увеличение безработицы всего на один процент влечёт за собой сокращение ожидаемой продолжительности жизни на 0,23 года, а в двух группах стран с наиболее высоким доходом такой же рост безработицы увеличивает продолжительность жизни на 0,16 года. Это связано с тем, что жители бедных стран с потерей работы недоедают, у них ухудшаются условия жизни и доступность лекарств, а в богатых странах развитая система здравоохранения и мер социальной поддержки вроде пособий всё это успешно нивелируют.

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Безработица в России и доллар по 100: Что будет дальше?