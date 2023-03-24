Минздрав России: более половины российских мужчин внезапно умирают в возрасте от 40 до 65 лет

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Менее половины российских мужчин доживают до 65 лет. Такова официальная статистика Минздрава.

52% представителей сильного пола в России не доживают до 65 лет. По уровню средней продолжительности жизни мужчин наша страна занимает одно из последних мест в Европе. Об этом рассказал директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

"52% мужчин в Российской Федерации не доживают до 65 лет, — поведал эксперт на форуме "Здоровое общество". — 48%, то есть меньшинство, переходят этот барьер…. Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40-65 лет… Это очень серьёзный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся — он учился, выходил на позиции и вот он уходит. 74% в этой группе — это мужчины, которые уходят на рабочем месте".

Он подчеркнул, что это связано не только с вредными привычками российских мужчин вроде курения и злоупотребления спиртными напитками, но и тем, что они не обращаются своевременно за медицинской помощью. В результате, 81% мужчин из этой группы умирают внезапно.

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