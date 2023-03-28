Не стоит осуществлять интимную гигиену слишком часто с помощью мыла. Наша кожа в таком его количестве просто не нуждается.
Многие представительницы прекрасного пола активно используют мыло и другие чистящие и моющие средства, чтобы осуществлять интимную гигиену. Однако делать этого не следует, поскольку в слабокислой среде влагалища обитают "хорошие" бактерии, которые борются с "плохими" микробами. Интенсивные очищающие средства их просто уничтожат, как заявила врач-гинеколог Виктория Ловцева.
"В XXI веке возникла новая эпидемия: эпидемия зуда вульвы или наружных половых органов, — рассказала эксперт изданию "Спорт-Экспресс". — Это связано с тем, что мы стали использовать очень много средств для мытья. Наша кожа не нуждается в таком количестве мыла. Особенно кожа промежности".
Она подчёркивает, что регулярный туалет половых органов мужчинам и женщинам следует осуществлять дважды в день, но делать это надо с помощью обыкновенной воды. В любом мыле содержится щёлочь, которая нейтрализует кислоту и уничтожает "хорошие" бактерии. А это лишает нас естественной защиты. Поэтому чем меньше щёлочи, тем лучше.
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