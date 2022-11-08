Дерматолог: "Не используйте мыло и скрабы при акне"

Акне — одно из самых распространённых кожных заболеваний. Примерно 95% людей молодого возраста страдают от высыпаний, а у 25-30 % процесс имеет средней тяжести и тяжелое течение.⠀Акне может сильно влиять на качество жизни, снижать самооценку и подрывать уверенность в себе. Именно поэтому акне не только можно, но и нужно лечить. Как именно — рассказала читателям Pravda.Ru врач-дерматолог Lahta Clinic Ольга Парыгина.

Уход за кожей в межсезонье. Как правильно ухаживать?

Акне: причины

⁣Гормональные изменения. В первую очередь повышенный уровень тестостерона, что наблюдается при таких состояниях, как синдром поликистозных яичников, аномальная избыточная продукция тестостерона, при употреблении некоторых лекарственных препаратов и др. Сальные железы кожи как раз чувствительны к тестостерону, что может привести к гиперпродукции кожного сала. Однако у большинства людей, страдающих акне, гормональный фон в норме.⁣⁣⠀ ⁣

Бактерия Propionibacterium (Cutibacterium) acnes. Этот микроорганизм живет в норме на коже у каждого. Но повышенное образование кожного сала создаёт идеальную среду для увеличения числа бактерий, что приводит к воспалению.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀

Диета может в какой-то степени влиять на высыпания. Есть исследования, демонстрирующие, что употребление продуктов с высоким гликемическим индексом (сахар, простые углеводы) и молока может ухудшать течение акне, но далеко не у всех пациентов.⁣

Генетическая предрасположенность. Есть описания случаев акне в одной семье, что заставляет думать о генетической предрасположенности. ⁣⁣Вполне вероятно, что сочетание нескольких факторов: генетика, гормональные изменения, неправильный уход за кожей становятся причиной появления акне в конкретном случае.

Как выглядит акне?⁣⁣⠀

⁣Очаги при этом заболевании могут быть различными: единичные чёрные точки, белого цвета полушаровидные маленькие узелки (около 1 мм), которые называются закрытые комедоны, воспалительные, часто болезненные, красноватого цвета узелки, гнойнички, крупные узлы, рубцы и поствоспалительные пятна. Необязательно присутствие всех перечисленных элементов у одного человека.

Как выявить причины?⁣

Для постановки диагноза акне не нужно сдавать каких-то специальных анализов. А для выявления возможной причины врачом-дерматологом может быть рекомендовано определение уровня половых гормонов. Перед назначением системной терапии могут потребоваться анализы крови. В любом случае врач предупредит вас об этом.⁣

Методы лечения

Акне — хроническое заболевание, поэтому избавиться от него раз и навсегда очень сложно. Это длительная совместная работа врача и пациента. Первое, что предложит вам врач-дерматолог — это подбор средств ухода за кожей. В первую очередь необходимо оценить уже имеющийся уход, скорректировать его или изменить. Для очищения используются средства дерматокосметики с нейтральным рН, подходящие для ухода за кожей с акне. Нужно понимать, что акне — это не всегда жирная кожа. Поэтому если вы видите на упаковке "для жирной кожи", то необязательно, что это средство подойдёт вам. Уход — такой же метод лечения, который подбирается врачом. Кожу с акне нужно не только очищать, но и правильно увлажнять. Среди средств дерматокосметики есть немало продуктов, которые могут быть рекомендованы при повышенной жирности кожи, с матирующим эффектом, для уменьшения точечных высыпаний (SOS-средства). Выбор лекарственных препаратов и методов лечения достаточно велик. Не всегда для лечения акне используются только наружные средства. При тяжёлых формах и при выраженном эмоциональном напряжении пациента могут быть рекомендованы препараты внутрь.

Рекомендации по борьбе с акне:

Уход за кожей. Необходимо исключить мыло, скрабы, спиртовые растворы, подобрать нейтральные средства. Нет ни одного исследования, доказывающего связь акне и "грязной кожи", поэтому не нужно пытаться очистить свою кожу до скрипа.⁣⁣⠀

Стараться не "выдавливать" и не чесать высыпания. Таким образом вы сможете избежать возможного вторничного инфицирования, образования рубцов и пигментных пятен.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀

Если вы пользуетесь декоративной косметикой, чтобы скрыть высыпания, выбирайте средства с пометкой "некомедогенные", желательно с более легкой текстурой⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀

Обязательно убирайте макияж перед сном.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀

Не используйте масляные растворы на кожу лица, они могут закрыть поры, что в дальнейшем приведёт к воспалению.⁣⁣⠀

В весенне-летнее время используйте солнцезащитные средства, подходящие коже с акне⁣. В тех случаях, когда вам не удаётся самостоятельно контролировать высыпания или вы замечаете, что процесс на коже значительно влияет на ваше эмоциональное состояние, обязательно обратитесь к врачу.⁣⁣

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