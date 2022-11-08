Акне — одно из самых распространённых кожных заболеваний. Примерно 95% людей молодого возраста страдают от высыпаний, а у 25-30 % процесс имеет средней тяжести и тяжелое течение.⠀Акне может сильно влиять на качество жизни, снижать самооценку и подрывать уверенность в себе. Именно поэтому акне не только можно, но и нужно лечить. Как именно — рассказала читателям Pravda.Ru врач-дерматолог Lahta Clinic Ольга Парыгина.
Очаги при этом заболевании могут быть различными: единичные чёрные точки, белого цвета полушаровидные маленькие узелки (около 1 мм), которые называются закрытые комедоны, воспалительные, часто болезненные, красноватого цвета узелки, гнойнички, крупные узлы, рубцы и поствоспалительные пятна. Необязательно присутствие всех перечисленных элементов у одного человека.
Для постановки диагноза акне не нужно сдавать каких-то специальных анализов. А для выявления возможной причины врачом-дерматологом может быть рекомендовано определение уровня половых гормонов. Перед назначением системной терапии могут потребоваться анализы крови. В любом случае врач предупредит вас об этом.
Акне — хроническое заболевание, поэтому избавиться от него раз и навсегда очень сложно. Это длительная совместная работа врача и пациента. Первое, что предложит вам врач-дерматолог — это подбор средств ухода за кожей. В первую очередь необходимо оценить уже имеющийся уход, скорректировать его или изменить. Для очищения используются средства дерматокосметики с нейтральным рН, подходящие для ухода за кожей с акне. Нужно понимать, что акне — это не всегда жирная кожа. Поэтому если вы видите на упаковке "для жирной кожи", то необязательно, что это средство подойдёт вам. Уход — такой же метод лечения, который подбирается врачом. Кожу с акне нужно не только очищать, но и правильно увлажнять. Среди средств дерматокосметики есть немало продуктов, которые могут быть рекомендованы при повышенной жирности кожи, с матирующим эффектом, для уменьшения точечных высыпаний (SOS-средства). Выбор лекарственных препаратов и методов лечения достаточно велик. Не всегда для лечения акне используются только наружные средства. При тяжёлых формах и при выраженном эмоциональном напряжении пациента могут быть рекомендованы препараты внутрь.
Рекомендации по борьбе с акне:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
|
|
Медцентр Бест Клиник на Беломорской / Речном вокзале
Ленинградское ш., д. 116
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
|
МедЦентрСервис на Курской
ул. Земляной Вал, д. 38/40, стр. 6
|
27 отзывов
|
Кирьянов Александр Вениаминович
медицинская клиника
Генерала Глаголева, д. 19, корп 1
Октябрьское поле
Первичный приём от 5000 руб.
|
113 отзывов
|
Армедика на Ленинском
многопрофильный медицинский центр
Ленинский пр-кт, д. 123
Тропарево
Многопрофильный медицинский центр. Осуществляет консультативный и диагностический прием взрослых. Прием проводится по предварительной записи.
Первичный приём от 1500 руб.
|
24 отзыва
|
Next Generation Clinic
медицинская клиника
ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 3
Красносельская
Клиника Next Generation Clinic занимается репродуктивной медициной, лечением женского и мужского бесплодия, цитогенетическими и молекулярно-генетическ... читать далее »
Первичный приём от 3500 руб.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.