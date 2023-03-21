Кардиолог Кореневич: мясо с картошкой, обед и ужин с хлебом никогда не дадут похудеть

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человек твёрдо намерен похудеть, ему нужно обращать самое пристальное внимание на питание. Определённые сочетания продуктов избавиться от лишнего веса не дадут.

Традиционные российские блюда, представляющие собой сочетание популярных продуктов питания, являются значительным препятствием на пути к избавлению от лишнего веса. Если человек твёрдо намерен похудеть, ему придётся пересмотреть рацион. Об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич.

"Есть сочетания продуктов, которые точно не дадут похудеть и удержать вес. Это мясо с картошкой, обед и ужин с хлебом и употребление десерта после обеда и ужина", — написала она в своём Telegram-канале.

При этом она особо подчёркивает, что по отдельности данные продукты есть можно, и особого вреда фигуре они не принесут, если человек будет контролировать размер порций. Врач также напомнила, что в 80% случаев пациенты кардиологов имеют лишний вес или ожирение. Избыточный жир увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также негативно влияет на печень.

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