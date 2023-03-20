Доктор Мясников: виноградный сок увеличивает риск диабета

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Виноград представляет большую ценность для здоровья человека, а вот виноградный сок — наоборот. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Виноградный сок является опасным для здоровья напитком, поскольку он увеличивает вероятность развития диабета, как рассказал доктор Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Диабет вызывается не сахаром, а плохой наследственностью и целым рядом факторов окружающей среды, к важнейшим из которых можно отнести переедание и избыток калорий.

"Возьмём здорового человека с факторами риска для диабета: виноград сам по себе, как и ряд других фруктов и ягод, может снимать у него риски перехода в диабет, а виноградный сок уже нет — он увеличивает риски", — подчеркнул врач.

Необходимо крайне внимательно относиться к напиткам и продуктам питания, которые содержат большое количество добавленных сахаров. К ним относят и виноградный сок. При его промышленном производстве используется очень большое количество подсластителей, чтобы добиться привлекательного для потребителя вкуса. При этом о здоровье потребителей никто не думает.

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