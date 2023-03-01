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Ирина Шлионская

Во время диеты нужно есть жиросодержащие продукты

5:01
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Традиционно считается, что желающим сбросить вес категорически нельзя употреблять в пищу жирные продукты. Между тем, существуют жиросодержащие продукты, которые во время диеты есть не только можно, но и нужно. Об этом рассказывает диетолог-нутрициолог, психотерапевт Ирина Мансурова.

Во время диеты нужно есть жиросодержащие продукты

Жир вместо глюкозы

По словам специалиста, если наш организм получает менее 20 граммов углеводов в день, он включает режим кетоза, то есть использует жир и кетоны (органические вещества) вместо глюкозы в качестве основного источника энергии. Это нарушает метаболизм и может привести к различным заболеваниям. Чтобы такого не случилось, необходимо вводить в рацион следующие продукты.

Свиное сало

Хотя сало на 90% состоит из жиров, оно во многом полезно, так как в нём содержатся витамин F и ряд незаменимых жирных кислот, говорит Мансурова. Продукт оказывает позитивное воздействие на почки, сердечно-сосудистую систему, и даже может защищать организм от атеросклероза. Но, естественно, при умеренном употреблении. Рекомендуется съедать в день не более пары небольших кусочков сала.

Жирные сорта рыбы

К ним относят, например,

  • сёмгу,
  • лосося,
  • форель,
  • скумбрию,
  • сельдь.

Такие сорта содержат много высококачественного белка, при этом содержание насыщенных жиров там низкое. Зато в такой рыбе есть полезные организму омега-3 кислоты. Она позитивно влияет на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы, а также на состояние кожи.

Печень трески

Она содержит много жирорастворимых витаминов, в том числе витамин D, а также большую дозу ретинола. Однако, в день рекомендуется употреблять не более 100 граммов печени трески.

Творог с высоким процентом жирности

Худеющим не стоит переходить на творожные продукты с низким процентом жирности. В них слишком мало жирорастворимых витаминов, и при их употреблении не усваивается кальций.

А вот если есть жирный творог, то молочный жир, входящий в его состав, будет способствовать жиросжиганию, так как в нём присутствует линолевая кислота. Вот только нельзя добавлять к творогу сахар и сметану.

Сливочное масло

В нём тоже много полезных жиров. Оно питательно и хорошо усваивается организмом. В его состав входят кальций, омега-3 кислоты, витамины В, С и Е. К тому же, в нём содержится ретинол, которого нет в растительных маслах.

Правда, не следует перед употреблением нагревать масло, лучше добавлять его в готовое блюдо или мазать на хлеб и галеты.

Растительные масла

Худеющие их часто боятся, а зря, считает Ирина Мансурова. Скажем, оливковое масло содержит большое количество полезных жиров и антиоксидантов, а также витамины Е и К. Оно положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт. Поскольку в состав оливкового масла входит олеиновая кислота, то усваивается оно лучше, чем подсолнечное.

Кроме того, для тех, кто хочет сбросить вес, подойдут льняное и аргановое масло, а также масло виноградной косточки. Однако, следует помнить, что их нельзя нагревать.

Орехи

Они содержат сразу все три вида жирных кислот — омега-3, омега-6 и омега-9. Но при этом в них практически нет холестерина, поясняет диетолог. Если вы хотите похудеть, можно съедать в день горсть орехов, но они не должны быть обжаренными, солёными или сладкими.

Оливки

В их составе немало полезных и питательных веществ. Среди них и гидрокситирозол, предупреждающий развитие онкологических недугов и способствующий сохранению костной массы тела. Также экстракт из оливок может служить антигистаминным препаратом.

Если вы будете ежедневно съедать на завтрак 12 свежих оливок, то вес ощутимо упадёт.

Авокадо

Этот овощ богат омега-3 жирными кислотами. При этом, в нём содержатся L-карнитин, способствующий ускорению метаболизма и активному расщеплению жиров, клетчатка, различные витамины и микроэлементы, лютеин, олеиновая кислота, помогающая укреплять стенки сосудов и снижающая уровень вредного холестерина.

Тем не менее, вводя в свой рацион жирные продукты, нужно следить за количеством калорий. Жиры пойдут вам на пользу, если вы не станете превышать суточную калорийность, обещает Ирина Мансурова. Рассчитать её можно, используя информацию из Сети.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы диета болезни здоровье медицина продукты питания правильное питание
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