В одной из деревень Чувашской Республики вводится карантин по сибирской язве

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Карантин в связи с двумя случаями сибирской язвы объявлен в деревне на территории Чувашии. Смертельно опасную болезнь обнаружили у двух фермеров.

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о введении карантина по сибирской язве в отдельном регионе республики. Этим регионом оказалась чувашская деревня Старое Акташево. Сообщается, что здесь двое жителей заразились сибирской язвой.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны… с 16 марта 2023 года до особого распоряжения, — говорится в тексте указа. — Определить эпизоотический очаг в пределах территории личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу деревня Старое Акташево, улица Запрудная, дом 18".

Николаев рассказал, что пациенты госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Однако заболевшие вступали в контакт более чем с 130 людьми, и сейчас все они находятся под постоянным наблюдением медицинских работников. Управление Россельхознадзора по Чувашии ранее рассказало РИА Новости, что заразившиеся сибирской язвой — это супруги из деревни, которые содержали в личном хозяйстве бычков и овец. Причиной заражения сибирской язвой как раз и стал контакт с разделанной тушей одного из бычков.

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