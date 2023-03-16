Доктор Мясников: сибирская язва передаётся только в случае прямого контакта с животным

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

15 марта два жителя Чувашии заразились сибирской язвой. Источником заражения стала туша быка. Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников подчеркнул, что это серьёзное заболевание, но в последнее время против неё перестали делать прививки.

Например, причиной мощной вспышки заболеваемости на Ямале в 1941 году стал народный обряд — местные жители втягивали ртом жилы животных.

"Сейчас сожжено 2400 трупов животных, дабы избежать эпидемии", — пояснил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Доктор отметил, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку. Заразиться можно только при прямом контакте с больным животным. Однако в истории были довольно любопытные случаи заражения.

"Например, потёртость воротником от овчинных полушубков, сделанных из больных овец во время Русско-Японской войны, или у британцев в Сирии из-за бритья щёткой из щетины заражённых свиней", — рассказал Мясников.

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