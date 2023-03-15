Аритмолог Шабанов: аритмию мы лечим таблетками, операциями или кардиостимуляторами

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Различные виды аритмии представляют большую опасность для здоровья человека. Крайне важно вовремя взять их под контроль и лечить.

Нарушения сердечного ритма встречаются сегодня часто, особенно у людей среднего и старшего возраста. Хотя аритмия может спровоцировать инфаркты и другие патологии сердечно-сосудистой системы, если человек начинает контролировать данное состояние, то у него, как правило, хороший прогноз. А современная медицина предлагает таким людям самые разные виды лечения, как рассказал врач-аритмолог Виталий Шабанов.

"Первый этап — как правило, медикаментозная терапия, — рассказал эксперт изданию Газета.Ru. — Если она не поможет в достаточной степени, — можно использовать радиочастотную катетерную аблацию (РЧА) — хирургический малоинвазивный метод, очень высокоэффективный и с низким процентом осложнений. При необходимости устанавливаются кардиостимуляторы разного типа. Такие операции сейчас проводят во многих медицинских центрах России в разных регионах".

Эксперт также поведал о методе аблации импульсным полем, который позволяют с помощью блокировки электропроводимости "сбивающихся с ритма" клеток миокарда восстановить нормальную работу сердца. При этом методе клетки сердца остаются живыми, но выключаются их сообщения в том участке, где возникает неправильный ритм. Метод создали в США, но в России также проводятся его исследования, и предварительные итоги продемонстрировали высокую эффективность.

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