Доктор Мясников рекомендовал пить кофе при болезнях сердца и печени

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Традиционно кофе считают неподходящим напитком для сердечников. Однако доктор Мясников категорически не согласен с этим мнением.

Являющийся одним из самых популярных безалкогольных напитков в мире кофе до сих пор окружён большим количеством догадок и мифов. Один из них касается якобы большой опасности кофе для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в телевизионной программе "О самом главном" рассказал, что сердечники и даже люди с больной печенью должны употреблять кофе.

"Кофе предотвращает тяжелые инфаркты, тяжелые сосудистые катастрофы, были исследования, — объяснил доктор Мясников. — Если гипертоник будет пить восемь чашек в день — это не на пользу. А если придерживается установленной дозировки, то ничего страшного не будет. Это целебный напиток для вашей печени, особенно у кого гепатиты и другие проблемы, например, жировая дистрофия. Он предотвращает переход из вирусного гепатита в цирроз, а из цирроза в рак".

Допустимо употребление этого напитка даже при мерцательной аритмии. Кофе может незначительно повышать холестерин, но это действие сопоставимо с влиянием полезных для здоровья орехов. А вот не рекомендуется употреблять кофе детям, а также беременным и тем, у кого после его попадания в организм возникает изжога.

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