Паразитолог Морозов: от строганины можно получить либо самого длинного, либо самого опасного червя

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любой россиянин может столкнуться с гельминтами или паразитами. Но соблюдение базовых правил гигиены намного снижает этот риск.

Заболеваемость гельминтами зависит от региона. К примеру, там, где часто потребляют сырое мясо и рыбу, уровень заражений паразитами выше. В городах имеются централизованные коммуникации, а в деревнях всё ещё стоят деревянные будки туалетов, содержимое которых используют в качестве удобрения для огорода. Оттуда яйца гельминтов от заражённого человека проникают в почву и могут оказаться потом на поверхности ягод и плодов. Тем более что выращенные на приусадебном участке продукты моют недостаточно хорошо, так как считают экологически безопасными. Об этом рассказал паразитолог Евгений Морозов.

"Второй по частоте путь — это недостаточно проваренное или прожаренное мясо и рыба, — поясняет эксперт в беседе с изданием Газета.Ru. — Здесь у нас в зоне риска — любители стейков прожарки medium, любители тартара. Суши — в меньшей степени, потому что для них используется искусственно выращенная рыба. Намного страшнее — строганина, привезённая родственниками из восточных регионов страны или попробованная там для приобщения к местной культуре. Тут можно получить, в зависимости от региона, либо самого длинного, либо самого опасного червя".

Он подчёркивает, что один из самых безобидных червей является и самым длинным — это широкий лентец. А вот один из самых маленьких описторхис увеличивает риск рака печени. Опасны все паразитарные болезни, смертельно опасен альвеококкоз — киста с личинками гельминтов в печени. При его развитии пациент без лечения умирает за несколько лет, либо ему приходится всю жизнь принимать имеющие тяжёлые побочные эффекты антигельминтные препараты.

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