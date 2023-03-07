Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Баранец: местом генеральной битвы за Донбасс станут Славянск и Краматорск
Лукашенко назвал Зеленского "гнидой" за согласование диверсии в Белоруссии
Эксперт по туризму Мельник: безвиз с Сирией, Анголой, Гаити и Бахрейном россиянам не интересен
Полковник Литовкин: запрещённые кассетные боеприпасы США МК-20 массово поражают живую силу
В Прикамье осудили мужчину, который уклонялся от службы в зоне спецоперации
Командир "Ахмата" Алаудинов рассказал о пленении украинских военных в Артёмовске
Австрийский полковник Маркус Райснер: ВС Украины начали отступать из Артёмовска две недели назад
Шойгу: переход Артёмовска под контроль ВС РФ позволит им продвинуться вглубь обороны ВСУ
Жители Нижневартовска регулярно жалуются на сильный гул военных самолётов

Паразитолог Морозов: от строганины можно получить либо самого длинного, либо самого опасного червя

2:01
Здоровье

Любой россиянин может столкнуться с гельминтами или паразитами. Но соблюдение базовых правил гигиены намного снижает этот риск.

Паразитолог Морозов: от строганины можно получить либо самого длинного, либо самого опасного червя

Заболеваемость гельминтами зависит от региона. К примеру, там, где часто потребляют сырое мясо и рыбу, уровень заражений паразитами выше. В городах имеются централизованные коммуникации, а в деревнях всё ещё стоят деревянные будки туалетов, содержимое которых используют в качестве удобрения для огорода. Оттуда яйца гельминтов от заражённого человека проникают в почву и могут оказаться потом на поверхности ягод и плодов. Тем более что выращенные на приусадебном участке продукты моют недостаточно хорошо, так как считают экологически безопасными. Об этом рассказал паразитолог Евгений Морозов.

"Второй по частоте путь — это недостаточно проваренное или прожаренное мясо и рыба, — поясняет эксперт в беседе с изданием Газета.Ru. — Здесь у нас в зоне риска — любители стейков прожарки medium, любители тартара. Суши — в меньшей степени, потому что для них используется искусственно выращенная рыба. Намного страшнее — строганина, привезённая родственниками из восточных регионов страны или попробованная там для приобщения к местной культуре. Тут можно получить, в зависимости от региона, либо самого длинного, либо самого опасного червя".

Он подчёркивает, что один из самых безобидных червей является и самым длинным — это широкий лентец. А вот один из самых маленьких описторхис увеличивает риск рака печени. Опасны все паразитарные болезни, смертельно опасен альвеококкоз — киста с личинками гельминтов в печени. При его развитии пациент без лечения умирает за несколько лет, либо ему приходится всю жизнь принимать имеющие тяжёлые побочные эффекты антигельминтные препараты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их

Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.

РВ: войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск
РВ: Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронеавтомобилями Panthera T6 из Эмиратов
Русские затрофеили под Бахумтом первую "Пантеру" ВСУ из Эмиратов
Rzeczpospolita: демографический метеорит ударит по Польше
Боевики ВСУ "в экстазе": новые бомбы УПАБ-1500Б шокировали противника в Авдеевке
Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк
Странный расстрел боевика ВСУ своими попал на видео
Запорожье, Николаев и Одесса перейдут "на сторону добра" весной — Балицкий
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
Последние материалы
В Прикамье осудили мужчину, который уклонялся от службы в зоне спецоперации
Австрийский полковник Маркус Райснер: ВС Украины начали отступать из Артёмовска две недели назад
Командир "Ахмата" Алаудинов рассказал о пленении украинских военных в Артёмовске
Шойгу: переход Артёмовска под контроль ВС РФ позволит им продвинуться вглубь обороны ВСУ
Паразитолог Морозов: от строганины можно получить либо самого длинного, либо самого опасного червя
Жители Нижневартовска регулярно жалуются на сильный гул военных самолётов
Герасимов: Россия наращивает своё производство на фоне западных санкций
Эндокринолог Сиюхова: увеличение глаз, дрожь в руках, отёки лица — признаки больной щитовидки
Шойгу заявил о продвижении ВС России на Донецком и Купянском направлениях
Алаудинов: ВС РФ действуют на линии соприкосновения с учётом весенней распутицы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников