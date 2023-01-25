Нутрициолог Гончар рассказала про самую полезную для здоровья рыбу

Рыба является превосходным источником белка и жирных кислот Омега-3. Но какая из многочисленных разновидностей рыб наиболее полезна для здоровья?

Рыба обладает массой преимуществ для здоровья человека, положительно влияя на разные органы и части тела от суставов до мозга. Известно, что рыба замедляет старение, сокращает уровень "плохого" холестерина и даже укрепляет репродуктивное здоровье. Именно поэтому эксперты советуют употреблять рыбу не менее одного-двух раз в неделю, и лучше есть её с хлебом из цельных злаков, отварным или печёным картофелем, а также зеленью и свежими овощами.

Нутрициолог Ната Гончар рассказала "Спорт-Экспрессу", что назвать какую-то одну самую полезную рыбу нельзя. Разные ее виды обладают своими плюсами, а при их выборе в первую очередь нужно ориентироваться на жирность, вкусовые предпочтения человека, а также свежесть и безопасность. Известно, что в некрупных тушках морской рыбы вроде трески, сельди и сардинах накапливается гораздо меньше свинца и ртути, а вот в тунце часто фиксируются рекордные показатели ртути. Поэтому употреблять его нужно в небольших количествах.

В морской рыбе гораздо меньше вредных компонентов, чем в речной (судак, лещ, щука, окунь и т.д.), где порой встречаются паразиты. Поэтому речную рыбы нужно термически обрабатывать особенно тщательно. Находящимся на диете следует употреблять рыбу с умеренной жирностью вроде горбуши, форели, карпа или сазана.

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