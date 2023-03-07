Сомнолог Мелёхин: спящие обнажёнными пары более счастливы в отношениях

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон без одежды полезен не только для физического здоровья, но и для укрепления личных отношений. Смело избавляйтесь от пижамы, если вам это приятно.

Если человек испытывает удовольствие от сна в так называемом натуральном виде, то никакая одежда под одеялом ему не требуется. И лишь в том случае, если сон без одежды доставляет ему психологический дискомфорт, заставлять себя раздеваться не надо. Многочисленные исследования показывают, что спящие в обнажённом виде получают пользу как для физиологического, так и для психического состояния. Особенно полезен такой сон для партнёров, как рассказал сомнолог Алексей Мелёхин.

"Есть и такой нюанс, как контакт кожа к коже, — цитируют эксперта "Аргументы и факты". — Исследования показывают, что те пары, которые спят обнажёнными, более счастливы в отношениях. Ведь такой контакт способствует выработке окситоцина (гормон привязанности). Это возвращает нас подсознательно к моменту рождения, когда мы контактируем с матерью кожа к коже, кормлению грудью — в эти моменты такой гормон также активно вырабатывается. Этот гормон ещё называется гормоном любви и счастья, он влияет на наши эмоции и социальное поведение, межличностные контакты, чувство доверия, непринужденности".

Он отметил, что благодаря воздействию окситоцина снижается уровень тревожности, сокращаются показатели стресса и артериального давления. А несколько месяцев тому назад исследователи доказали, что спящие в обнажённом виде люди имеют меньший риск гипертонии и даже сахарного диабета второго типа.

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