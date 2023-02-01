Врач Завалко: сон в обнаженном виде не противоречит правилам гигиены

Сон полностью без одежды не противоречит личной гигиене. Такое мнение высказала врач-сомнолог Ирина Завалко.

До последнего времени врачи не пришли к единому мнению о том, нужно ли человеку спать в одежде или без неё. Кто-то утверждал, что тело человека должно дышать во сне, а поэтому лучше будет носить минимум одежды или спать в естественном виде. Другие говорили об опасности контакта интимных частей тела с постельными клещами и мельчайшими кусочками грязи, которые образуются на постельном белье, поэтому рекомендовали спать в пижаме или в футболке и трусах. Однако доктор Завалко полагает, что сон обнажённом виде правилам гигиены не противоречит, если выбрано качественное белье из натуральных тканей.

"С точки зрения гигиены, не противоречит спать полностью без одежды и нижнего белья, — рассказала доктор Завалко радиостанции "Говорит Москвы". — Промышленность лёгкая двигается вперёд, и создаются удобные синтетические ткани, но обычно мы рекомендуем натуральные ткани: хлопок, шёлк и лён. Потому что для части людей синтетика может создавать некий дискомфорт, увеличивать потоотделение, не отводить влагу. Поэтому стандартная рекомендация — использовать натуральные ткани. Перегрев во сне — это не очень хорошо, вообще во сне должна немного снижаться температура тела, это и происходит ночью. Если мы перегреваем тело и голову, то это мешает глубже спать и приводит к пробуждению".

По статистике, до 60% взрослых россиян сталкивается с хроническим дефицитом сна. Сомнологи рекомендуют взрослому человеку тратить на сон от семи до девяти часов за ночь. Сокращение этого объёма может приводить хроническому стрессу и воспалительным процессам, но и переизбыток сна тоже представляет угрозу для здоровья.

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