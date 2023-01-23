Михеева: трогать уличных животных можно только в медицинских перчатках

Главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева рассказала, что для того, чтобы помочь животному на улице и не пострадать самому необходимо быть предельно осторожными, в частности, нельзя их трогать без медицинских перчаток, потому как они могут болеть бешенством, бартонеллёзом и дерматофитией.

"Нельзя трогать животное с признаками бешенства. В клинику такое животное также отвозить не нужно, его не примут. Необходимо сообщить о животном с признаками бешенства в районную станцию по борьбе с болезнями животных", — пишет Газета. Ru.

По словам ветеринара, если животное укусило, в срочном порядке необходимо обратиться в травмпункт. После контакта с уличным животным нужно постирать одежду и помыть обувь.

Также Михеева сообщила, что у бездомных животных очень часто обнаруживаются глисты. Для того, чтобы самому не заразиться ими следует соблюдать правила личной гигиены.

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