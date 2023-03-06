Искусственный интеллект распознаёт рак груди гораздо лучше врачей

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уже скоро выявлением опухолей молочных желез сможет начать заниматься искусственный интеллект. Он справляется с этой задачей более эффективно.

Технология искусственного интеллекта продолжает развиваться в сфере медицине. Сразу несколько клиник экспериментируют с ИИ для того, чтобы помочь врачам выявлять рак молочной железы. Одним из первых пользователей искусственного интеллекта в этом направлении стала Венгрия, а после её успеха методику начали пробовать в клиниках Англии, Шотландии и Финляндии.

Опубликованное исследование показало способность выявлять рак молочной железы в 250 000 сканах с такой же степенью эффективности, с какой это делали опытные врачи-рентгенологи. Авторы исследования пришли к выводу, что внедрение технологии ИИ в медицинскую сферу снизит нагрузку на рентгенологов за счёт наличия автоматизированной системы, которая сможет быстро и точно представлять альтернативное мнение.

Опрошенный Times рентгенолог рассказал, что был шокирован эффективностью программы после того, как она быстро распознала некоторые самые сложные случаи в его карьере. Включая и те снимки, при оценке которых другие рентгенологи пропустили симптомы рака при самом детальном обследовании. Всякий раз программа правильно определяла наличие опухолей. Подчёркивается, что заменять рентгенологов она не станет, а будет использоваться только в качестве помощника и так называемого альтернативного мнения.

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