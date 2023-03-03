Гастроэнтеролог Спахов: рекомендую покупать помидоры — они явно полезнее огурцов

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рост стоимости некоторых популярных овощей уже заставляет россиян делать выбор между огурцами и помидорами. И врачи советуют останавливаться именно на последнем.

У многих россиян появилась полезная для здоровья привычка каждый день употреблять свежие овощи и фрукты. Однако зимой стоимость огурцов и помидоров намного выше, чем в сезон, и поэтому иногда приходится делать между ними выбор. Как поступить, если есть необходимость сэкономить на одном из овощей? Ответ на этот вопрос дал врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

"Я рекомендую покупать помидоры, — завил он "Аргументам и фактам". — Они явно полезнее и, к счастью, сейчас даже дешевле. Что такое огурец? Он очень хорош для тех, кто худеет, так как создает неплохое чувство насыщения и содержит чрезвычайно мало калорий. Поэтому для подавления аппетита его можно есть помногу. Но в огурцах нет никаких специфических веществ, которые мы не могли бы получить из других менее дорогих продуктов".

Он подчёркивает, что в томатах имеются уникальные полезные вещества, включая ликопин. Другого подобного источника этого антиоксиданта среди продуктов питания нет. Ликопин требуется для защиты от злокачественных новообразований, а также от атеросклероза. Зимой можно покупать даже бледные по цвету помидоры, как посоветовал эксперт, там всё равно содержится этот антиоксидант.

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