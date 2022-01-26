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Автор Николай Ткаченко

Диетолог рассказал, какие продукты нельзя есть перед сном

Здоровье

Чтобы эффективно справиться с чувством голода перед сном, нужно знать, от каких продуктов стоит воздержаться, а каким отдать предпочтение. О том, какие продукты не стоит есть на ужин, рассказал врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев в эфире телеканала "Москва-24".

Диетолог рассказал, какие продукты нельзя есть перед сном

По словам специалиста, перед сном нельзя есть красное мясо и жирные продукты, так как это тяжёлая пища. Соединительно-тканные волокна красного мяса задерживают переваривание до 3-5 часов, поэтому быстро уснуть не удастся. Однако съесть курицу можно, но только не позднее чем за 2 часа до сна, заметил диетолог.

Также не рекомендуется употреблять овощи, поскольку они могут вызвать вздутие живота и повышенное газообразование, добавил собеседник канала. А сельдерей, помидоры и цитрусовые учащают мочеиспускание, что мешает хорошо выспаться.

Доктор посоветовал отдать предпочтение брокколи, брюссельской капусте и огурцам. Острые, кислые и солёные продукты раздражают слизистую желудка. Их употребление может вызвать изжогу, что может привести к эрозии пищевода, предупредил Жиляев.

Кофе, чай и какао содержат кофеин, который помешает уснуть. Поэтому кофеинсодержащие напитки врач рекомендовал употреблять за 4-8 часов до сна.

А вот травяные чаи, по его словам, перед сном пить можно. Например, хорошо подойдут успокаивающие травяные сборы с мятой или лавандой, отметил диетолог.

Пища с большим количеством быстрых углеводов вызовет чувство голода довольно скоро после употребления, из-за чего человек может проснуться ночью. Поэтому не стоит есть вечером белый хлеб, картофель, рис и сладости, добавил специалист. Оптимальным продуктом для утоления голода перед сном врач назвал белок (без желтка) 2-3 варёных яиц.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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