Гастроэнтеролог Слюняева: никакого самолечения ногтей Терри быть не должно

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Патология под названием ногти Терри чаще наблюдается у людей, имеющих какие-то сопутствующие заболевания. И их лечение поможет исправить внешний вид ногтей.

Проблемы с печенью часто можно распознать по некоторым другим изменениям в организме, поскольку сама печень может долго не подавать сигналов. Одним из них бывают ногти Терри — состояние, при котором около двух третей ногтевого ложа становятся белыми, и лишь на кончике пальца отмечаются красные или розовые полоски. Со временем ноготь мутнеет, стирается характерный полумесяц или лунула, а также нормальная тонкая полоска розового ногтевого ложа у дистальной границы. Об этом рассказала врач гастроэнтеролог Наталья Слюняева.

"Ногти Терри чаще всего встречаются у людей с заболеваниями печени, циррозом или рубцеванием печени, — объяснила она "Аргументам и фактам". — Эта проблема также может быть признаком тяжелого основного недуга, такого как вирусный гепатит, ВИЧ, почечная недостаточность, туберкулёз, диабет второго типа. В большинстве случаев болезнь является следствием системного заболевания".

Специфического лечения ногтей Терри не существует, поэтому бороться нужно не с этой патологией, а с той болезнью, которая её вызвала. Если основное заболевание будет поддаваться полноценному лечению, то со временем исчезнут и ногти Терри. Крайне важно не заниматься самолечением, при возникновении этого состояния обязательна консультация со специалистом и полное обследование.

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