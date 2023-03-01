Эпидемиолог ВОЗ Пибоди: вирус птичьего гриппа может начать передаваться от человека к человеку

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует вероятность того, что птичий грипп начнёт распространяться между людьми. А его летальность в десятки раз выше, чем у коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения не исключает возможности распространения птичьего гриппа между людьми. Пока он передаётся только от птиц к человеку, но если этот вирус мутирует, то на нашей планете может развернуться гораздо более страшная пандемия. Об этом рассказал эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди.

"Мы должны быть на передовой, чтобы снизить риск передачи вируса от птиц человеку, — цитирует эксперта издание Pais. — Есть опасения, что вирус приобретёт способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому".

С 2003 по 2023 годы на нашей планете зарегистрировано 837 случаев заражения так называемым птичьим гриппом или вирусом H5N1. 458 человек или больше 50% заражённых умерли. Это заболевание по симптомам напоминает обычную простуду, а самую большую угрозу оно представляет для детей и пожилых людей, а также жертв хронических болезней.

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