Косметолог Панченко: потеря более пяти ресниц каждый день — это повод насторожиться

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грамотный уход за ресницами позволит не допустить возникновения проблем с этой чувствительной зоной лица. Важно также следить и за процессом выпадения ресниц.

У каждого человека регулярно выпадают волосы на голове и теле, и ресницы не являются исключением. Это естественный процесс, но иногда он становится патологическим. К примеру, если каждый день у вас выпадает более пяти ресничек. Косметолог Олеся Панченко рассказала, с чем это может быть связано.

"Накладные ресницы и постоянное наращивание ресниц могут привести к проблемам, — объяснила она интернет-изданию "Подмосковье сегодня". — В первом случае важно правильно снимать ресницы, очень осторожно и с помощью мицеллярной воды. А во втором — просто время от времени делать перерывы, давая своим ресницам восстановиться".

Она настоятельно рекомендует отказаться от использования щипцов для завивки, а перед сном не забывать смывать с лица весь макияж. К сожалению, многие представительницы прекрасного пола эти элементарные правила нарушают. Во время умывания да и просто так усиленно тереть глаза не рекомендуется. Интенсивная потеря ресниц и других волос на теле может быть признаком серьёзных болезней, так что иногда требуется и консультация врача.

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