Онколог Нигманова: изжога, потеря аппетита и метеоризм могут говорить о черве в организме

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проникший в наш организм червь может наделать много бед, но долгое время он проявляет себя слабо. Тем важнее следить за характерными симптомами, чтобы вовремя среагировать.

Ленточный червь может попасть в наш организм с пищей — чаще всего от плохо вымытых овощей и фруктов или недостаточно приготовленных мяса и рыбы. Иногда мы заглатываем его с водой во время купания, и в этот момент к нам попадают яйца, из которых в желудке или кишечнике выходит круглый червь. В сутки он потребляет до 0,5 мл крови, а живёт до шести лет. Врач-онколог Гульнур Нигманова назвала семь характерных признаков наличия в организме.

"Это анемия, хроническая диарея, метеоризм, снижение аппетита, изжога, аллергия и высыпания на коже, — рассказала она "Медикорсети". — Впоследствии паразит может оказаться в головном мозге, сердце и в любом другом органе, например, был описан случай офтальмологами, когда паразита извлекли из радужки глаза. Дело в том, что червей уносит током крови "в детстве", потому в описанном выше клиническом случае червь был обнаружен в предплечье пациента".

Обнаружить его можно, если сдать анализ кала на яйца глистов. Причём делать это следует несколько раз, как подчёркивает врач. Также пригодится и анализ крови методом ИФА, поскольку при наличии паразитов в организме он покажет превышение эозинофилов. Ну а врач-паразитолог назначит квалифицированное лечение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.