Энтомолог об опасности укуса заражённого клеща: "Может довести до инвалидности"

Клещи могут передавать человеку клещевой энцефалит и боррелиоз. Переносчиками опасных болезней являются не все клещи. Можно ли понять, что приставший к вам паразит опасен, объяснил специалист.

Биолог-энтомолог Роман Хряпин объяснил, что понять, является ли клещ переносчиком заболевания, способно помочь только лабораторное исследование.

"Далеко не все клещи переносят что-либо в принципе. Есть такие, у которых ничего нет. Но если просто посмотреть на самого клеща, никак не поймешь, переносит он что-то или нет. По самому клещу без лабораторного оборудования предсказать невозможно", — сказал врач в интервью изданию "Москва 24".

Хряпин рекомендует надевать на природу плотную одежду светлых оттенков, защищающую открытые участки кожи.

Энтомолог советует нанести на одежду средства, отпугивающие клещей. Медик призывает ответственно отнестись к рискам, которые несут в себе укусы паразитов.

"Если вы провороните начало заражения, развитие болезни и не уделите внимания ее лечению с самого начала, она и взрослого вполне здорового человека способна довести до инвалидности", — предупредил Хряпин.

Клеща, по словам специалиста, нужно снять как можно раньше, пока он не успел передать в кровь большое количество возбудителя инфекции.

Ранее санитарный врач порекомендовал, что от клещей спасёт репеллент или эфирное масло эвкалипта.