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Автор Ирина Гусакова

Санитарный врач: "От клещей спасёт репеллент или эфирное масло эвкалипта"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Сейчас с наступлением тепла многие люди стремятся уехать на природу, в лес, посетить парки, устроить пикник. Но не стоит забывать, что в густой траве скрываются самые опасные паразиты, которые могут серьезно навредить вашему здоровью. Иксодовые клещи — одни из опасных и зловещих паукообразных. Они имеют высокую выживаемость и с удовольствием лакомятся тепленькой человеческой кровью. О том, как защититься от клещей, рассказал в интервью Pravda.Ru санитарный врач, дезинфектолог Николай Дубинин.

Клещ

Клещи очень опасны

Клещи являются переносчиками смертельно опасной болезни — клещевого энцефалита, а также боррелиоза. При энцефалите поражается ЦНС, что может привести к тяжелой инвалидности. Вирус попадает в организм человека в течение нескольких минут.

Боррелиоз поражает не только нервную, но и сердечно-сосудистую систему, а также

  • печень,
  • почки,
  • суставы.

Это в итоге приводит к инвалидности.

Помимо самых опасных — энцефалита с бореллиозом, клещи способны быть переносчиками ещё нескольких серьезных заболеваний, которые они получают от зараженных животных.

Основные свойства паразита

  • Эти паукообразные появляются весной, когда пригреет солнце.
  • Клещи сидят на траве или небольших кустарниках, а ползут снизу вверх, в обратном направлении им двигаться сложнее. Именно по этому принципу конструируется спецодежда для пребывания в опасных зонах.
  • Пик активности приходится на период размножения — май, июнь, но не стоит расслабляться. Если температура на улице больше +8 градусов, клещи остаются активными и жаждут крови.

Как защитить участок от клещей

У себя на участке, в огороде или в саду можно избавиться от паразитов с помощью простых советов:

  1. Удалите всю высокую траву.
  2. Приобретите специальные акарицидные средства для уничтожения клещей. Как правило, они очень эффективны, даже если у вас их слишком много.
  3. Используйте защитную одежду, а также респиратор и очки пред тем, как обработать свой участок, затем разведите средство по инструкции и залейте в опрыскиватель.
  4. Обработайте тщательно весь участок, особенно траву, а также кусты и прикорневую зону деревьев, нижнюю часть ствола. Также лучше обработать наружный периметр с отступом 15-20 метров.
  5. Естественными прокормителями клещей являются мелкие грызуны. Поэтому стоит задуматься о профилактике.

Если вы собрались на природу или в поход

Простые правила помогут вам обезопасить себя от опасных иксодовых клещей:

  • Не ставьте палатку у воды. Паразиты любят прохладные и влажные места с сочной и высокой травой. К тому же возле воды всегда много комаров, мошек и других неприятных насекомых, пауков и другой неприятной живности.
  • Одежда должна закрывать доступ к вашей коже. В поход лучше надеть светлую однотонную одежду с длинным рукавом и брюки, которые нужно заправить в носки. Это обезопасит вас не только от насекомых, но и паукообразных. Обувь нужно дополнительно обработать репеллентом или эфирным маслом эвкалипта, мяты.
  • Одежду и головной убор нужно регулярно осматривать, чтобы не принести паразита в личных вещах. Для этого делайте остановки каждые полчаса. Существует специальная одежда со складками, которая значительно замедляет передвижение клещей, а складки-ловушки способны обезвредить или даже убить их.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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