Санитарный врач: "От клещей спасёт репеллент или эфирное масло эвкалипта"

Сейчас с наступлением тепла многие люди стремятся уехать на природу, в лес, посетить парки, устроить пикник. Но не стоит забывать, что в густой траве скрываются самые опасные паразиты, которые могут серьезно навредить вашему здоровью. Иксодовые клещи — одни из опасных и зловещих паукообразных. Они имеют высокую выживаемость и с удовольствием лакомятся тепленькой человеческой кровью. О том, как защититься от клещей, рассказал в интервью Pravda.Ru санитарный врач, дезинфектолог Николай Дубинин.

Клещи очень опасны

Клещи являются переносчиками смертельно опасной болезни — клещевого энцефалита, а также боррелиоза. При энцефалите поражается ЦНС, что может привести к тяжелой инвалидности. Вирус попадает в организм человека в течение нескольких минут.

Боррелиоз поражает не только нервную, но и сердечно-сосудистую систему, а также

печень,

почки,

суставы.

Это в итоге приводит к инвалидности.

Помимо самых опасных — энцефалита с бореллиозом, клещи способны быть переносчиками ещё нескольких серьезных заболеваний, которые они получают от зараженных животных.

Основные свойства паразита

Эти паукообразные появляются весной, когда пригреет солнце.

Клещи сидят на траве или небольших кустарниках, а ползут снизу вверх, в обратном направлении им двигаться сложнее. Именно по этому принципу конструируется спецодежда для пребывания в опасных зонах.

Пик активности приходится на период размножения — май, июнь, но не стоит расслабляться. Если температура на улице больше +8 градусов, клещи остаются активными и жаждут крови.

Как защитить участок от клещей

У себя на участке, в огороде или в саду можно избавиться от паразитов с помощью простых советов:

Удалите всю высокую траву. Приобретите специальные акарицидные средства для уничтожения клещей. Как правило, они очень эффективны, даже если у вас их слишком много. Используйте защитную одежду, а также респиратор и очки пред тем, как обработать свой участок, затем разведите средство по инструкции и залейте в опрыскиватель. Обработайте тщательно весь участок, особенно траву, а также кусты и прикорневую зону деревьев, нижнюю часть ствола. Также лучше обработать наружный периметр с отступом 15-20 метров. Естественными прокормителями клещей являются мелкие грызуны. Поэтому стоит задуматься о профилактике.

Если вы собрались на природу или в поход

Простые правила помогут вам обезопасить себя от опасных иксодовых клещей:

Не ставьте палатку у воды. Паразиты любят прохладные и влажные места с сочной и высокой травой. К тому же возле воды всегда много комаров, мошек и других неприятных насекомых, пауков и другой неприятной живности.

Одежда должна закрывать доступ к вашей коже. В поход лучше надеть светлую однотонную одежду с длинным рукавом и брюки, которые нужно заправить в носки. Это обезопасит вас не только от насекомых, но и паукообразных. Обувь нужно дополнительно обработать репеллентом или эфирным маслом эвкалипта, мяты.

Одежду и головной убор нужно регулярно осматривать, чтобы не принести паразита в личных вещах. Для этого делайте остановки каждые полчаса. Существует специальная одежда со складками, которая значительно замедляет передвижение клещей, а складки-ловушки способны обезвредить или даже убить их.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.