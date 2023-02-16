Нарколог Курчицкий: одна из основных патологий при курении вейпов — облитерирующий бронхит

В самое ближайшее время в России могут запретить электронные сигареты. Ряд наркологов поддерживает такое решение.

Электронные сигареты или вейпы рождают почти такое же сильное привыкание, как и традиционные табачные изделия, поскольку в жидкостях для испарителей содержится никотин. Особенно опасны эти продукты для подростков, которые ещё и не начинали курить. Из-за воздействия вейпов у них сужаются сосуды и капилляры, что ухудшает память, также страдает и зрение. Такое мнение высказал нарколог Александр Курчицкий.

"Одной из основных патологий лёгких, при курении вейпов выделяют облитерирующий бронхит — тяжёлое респираторное заболевание, провоцирующее обструкцию бронхиол, — заявил доктор Курчицкий в беседе с "МК в Красноярске". — Одна из причин этой болезни — ингаляция токсичных паров, в том числе диоксида серы, аммиака, хлора, хлороводорода и диацетила. Последний используется в ароматизаторах для электронных сигарет".

Он заявил, что возраст впервые пробующих вейпы уже опустился до 11-12 лет, а особой популярностью они пользуются среди подростков от 14 до 17 лет. Курение обычных сигарет давно перестало быть популярным среди молодёжи, а вот электронные считаются модными, и именно по этой причине с ними тоже надо бороться.

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