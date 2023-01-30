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Доктор Чой: любители вейпов начинают курить уже через пять минут после пробуждения

Здоровье

Любители электронных сигарет закуривают практически сразу после пробуждения. К такому выводу пришли исследователи из США.

Доктор Чой: любители вейпов начинают курить уже через пять минут после пробуждения

Во всём мире усиливается борьба с вейпингом, поскольку всё чаще пользователями электронных сигарет становятся люди молодые, которые ранее никогда не курили. Между тем эти гаджеты были придуманы только как инструмент помощи заядлым курильщикам, не способным покончить с вредной привычкой. Очередное исследование показало, что любители вейпинга начинают курить уже через пять минут после пробуждения.

"Концентрация и количество никотина, которое можно встретить в электронных сигаретах, бывает очень высоким, — заявил соавтор исследования доктор Хумберт Чой из Кливлендской клиники порталу KDKA. — Иногда люди даже не подозревают об этом, поскольку сами девайсы выглядят маленькими. Но они представляют большую опасность".

Хотя электронные сигареты для здоровья не так вредны, как традиционные табачные изделия, они всё равно могут провоцировать воспалительные процессы и раздражения в лёгких. Также если у человека уже есть астма или другие расстройства респираторной системы, то из-за электронных сигарет здоровье может ухудшиться. А долгосрочное воздействие вейпов всё ещё изучается наукой.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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