Профессор Кей: лишний ломтик шоколада в день доведёт до инсульта

Хотя шоколад часто называют полезным продуктом, злоупотреблять им нельзя. Исследование показало, что он может стать причиной инсульта.

Употребление слишком большого количества сахара увеличивает вероятность инсульта, как установили учёные из Оксфордского университета. Вся проблема в так называемом свободном сахаре, который добавляется в пищу, а не встречаются в природе. Его довольно много в газированных напитках и пирожных. Поэтому лишний ломтик шоколада в день увеличивает риск инсульта на десять процентов.

"Результаты нашего исследования показывают, что свободный сахар в целом, а не только газированные напитки, связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний вроде инфарктов и инсультов, — говорит изданию The Daily Mail профессор Тим Кей из Оксфордского университета. — Любители сахара могут употреблять несвободный сахар, который содержится во фруктах и является намного более полезным".

Исследование предполагает, что замена хотя бы пяти процентов ежедневных калорий, поступающих от свободного сахара, его эквивалентом в виде сахара несвободного из фруктов и овощей, снижает риск инсульта на девять процентов.

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