Эксперт Розенбах: в состав ряда детских стиральных порошков входят токсины

В целом ряде товаров косметики и бытовой химии, производимых в России, содержатся токсины. В частности, они имеются и в составе детских стиральных порошков.

Ряд производителей бытовой химии и косметики в России используют в составе своих продуктов токсические компоненты. К ним относятся и детские порошки, рассказала эксперт Ирина Розенбах. В частности, она отметила ингредиент под названием бутилфенил метилпропионал, который может вызвать ухудшение здоровья человека. Но всё зависит от его концентрации.

"Важно отметить, что в ряде стран бутилфенил метилпропионал запрещён или ограничен, — сообщила она РИА Новости. — Однако, в нашей стране некоторые производители бытовой химии и косметики его всё-таки используют, в том числе в составе детских порошков… В большой концентрации компонент действительно опасен, так как является производным фенола. Фенол, в свою очередь, относится к ядовитым веществам. Так, попадая на кожу, он всасывается и спустя время начинает воздействовать на ткани головного мозга, может вызывать головокружение, тошноту, упадок сил".

Эксперт отметила, что сегодня потребители часто уделяют повышенное внимание красивым упаковкам, но не составу продуктов. Она подчёркивает, что кожа человека активно впитывает различные токсические компоненты, которые годами способны накапливаться в нашем теле. Поэтому с особой осторожностью следует подходить к приобретению разного рода предметов для ухода за кожей, включая лосьоны, кремы и масла.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как можно почистить печень