Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач: "Пользоваться фольгой для приготовления пищи опасно, алюминий — нейротоксин"

Общество » Семья

Посуда, которую мы используем для приготовления еды, так же важна, как и сама пища. Даже самая полезная диета может привести к серьезным проблемам со здоровьем, если ваши кастрюли и сковородки токсичны и опасны. О том, как правильно выбирать посуду для приготовления и хранения пищи, рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Врач: "Пользоваться фольгой для приготовления пищи опасно, алюминий — нейротоксин"

Как выбрать безопасную посуду

Пластиковые контейнеры для хранения продуктов. Если на таре внутри знака треугольника есть цифра 7, то такую посуду ни в коем случае нельзя использовать в микроволновых печах, для горячей пищи и долгого хранения продуктов. Они содержат бисфенол А, известный канцероген, нарушающий гормональную и эндокринную функции, связанный с неврологическими проблемами и аутоиммунитетом.

Какая альтернатива? Стеклянные контейнеры с крышками из натуральных материалов, таких как дерево. Качественный пластик с маркировкой 2, 4, 5 считается безопасным для хранения продуктов.

Тефлоновая сковорода — наиболее опасная и токсичная. Антипригарные свойства ей придает покрытие из ПТФЭ (политетрафторэтилена). Единственное условие безопасности этой сковороды — целостное покрытие, малейшие трещины, царапины — она уже начнет выделять токсины. Токсичные испарения, которые выделяются во время температурной обработки, могут привести вплоть до полимерной лихорадки.

Ещё одно опасное соединение в составе тефлоновой посуды — ПФОК — перфтороктановая кислота, она способствует развитию нескольких видов рака.

Какая альтернатива? Чугунная сковорода может выдерживать более высокую температуру нагрева по сравнению с другими материалами. Такая сковорода безопасна!

Алюминий, из которого изготовлена фольга, представляет собой тяжелый металл и нейротоксин, который накапливается в организме. Существует много исследований, связанных с алюминием и неврологическими расстройствами (болезнью Альцгеймера), заболеваниями головного мозга, легких, костей, анемией.

Какая альтернатива? Используйте пергаментную бумагу. При нагревании бумага не выделяет вредных веществ, однако важно выбрать бумагу без силикона и смазать её маслом при выпечке.

Также важно выбирать качественные пакеты из плёнки на основе ПТЭФ (или другого материала, инертность которого при высоких температурах подтверждена авторитетными международными исследованиями). И следить, чтобы пакет не соприкасался со стенками духовки и открытым огнём, не нагревать духовку более 200 градусов, не использовать режим "Гриль".

Керамическая посуда также достаточно небезопасна, если в составе нет 100% керамики. А значит безопасная посуда = высокая цена и здоровье семьи. Под воздействием температур керамическая посуда начинает трескаться спустя несколько месяцев использования, и в пищу начинают попадать свинец и кадмий.

Какие сковороды можно выбрать? С мраморным, алмазным, титановым либо гранитным покрытием. Это тот же тефлон, однако мраморная или гранитная крошка в составе добавляют прочность и долговечность службе сковороды.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Депутат из Франции: Запад уже не поддерживает Украину, а разрушает Россию
Bloomberg: Украина не сможет вернуть Крым даже с западным вооружением
Railfreight: удар по экономике России привёл Запад к неожиданному выводу
Боец ВСУ в Артёмовске заявил, что от батальона осталось семь человек
Завкафедрой вуза МВД в Ставрополье задержан за взяточничество
Рис из пакетиков не содержит полезных для здоровья веществ
Звезда "Склифосовского" Юшкевич перечислил самые сложные сцены десятого сезона
В Русской православной церкви призвали Ватикан извиниться за обвинение патриарха Кирилла в ереси
Геолог Кусонский: землетрясение магнитудой 5,8 у Курильских островов — обычное явление
Марков о выступлении Шойгу: аргументирует необходимость большого наступления армии РФ
Популярное
Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы

Известный журналист и телеведущий сообщил поклонникам о своём отъезде из России.

Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища
РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
"Пророк" Нострадамус грамотно работал с французскими королями Сергей Лебедев Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие Ольга Лебедева Знак зодиака 7 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наёмников в Угледаре
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
Последние материалы
Взгляд: Козюлин заявил, что у войск ВС РФ достаточно средств для борьбы с натовскими танками
Врач: "Пользоваться фольгой для приготовления пищи опасно, алюминий — нейротоксин"
Ляйсан Утяшева предупредила поклонников о том, что от её имени в Сети действуют мошенники
Япония ввела термин "незаконная оккупация" в отношении южной части Курил 
Алаудинов: готовясь к отступлению, ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР
Военкоры: "Отважные" перешли реку Жеребец и обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Секретарь СНБО Данилов: ВСУ могут бить по целям в РФ из созданного на Украине оружия
Die Zeit: военные ВС РФ снова вернулись на территорию Харьковской области
Замглавы МИД Украины: западное оружие "подтолкнёт" Россию к переговорам с Киевом
Танки не нужны: землетрясения в Турции и Сирии могут быть атакой с помощью проекта HAARP
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников