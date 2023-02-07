Врач: "Пользоваться фольгой для приготовления пищи опасно, алюминий — нейротоксин"

Посуда, которую мы используем для приготовления еды, так же важна, как и сама пища. Даже самая полезная диета может привести к серьезным проблемам со здоровьем, если ваши кастрюли и сковородки токсичны и опасны. О том, как правильно выбирать посуду для приготовления и хранения пищи, рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Как выбрать безопасную посуду

Пластиковые контейнеры для хранения продуктов. Если на таре внутри знака треугольника есть цифра 7, то такую посуду ни в коем случае нельзя использовать в микроволновых печах, для горячей пищи и долгого хранения продуктов. Они содержат бисфенол А, известный канцероген, нарушающий гормональную и эндокринную функции, связанный с неврологическими проблемами и аутоиммунитетом.

Какая альтернатива? Стеклянные контейнеры с крышками из натуральных материалов, таких как дерево. Качественный пластик с маркировкой 2, 4, 5 считается безопасным для хранения продуктов.

Тефлоновая сковорода — наиболее опасная и токсичная. Антипригарные свойства ей придает покрытие из ПТФЭ (политетрафторэтилена). Единственное условие безопасности этой сковороды — целостное покрытие, малейшие трещины, царапины — она уже начнет выделять токсины. Токсичные испарения, которые выделяются во время температурной обработки, могут привести вплоть до полимерной лихорадки.

Ещё одно опасное соединение в составе тефлоновой посуды — ПФОК — перфтороктановая кислота, она способствует развитию нескольких видов рака.

Какая альтернатива? Чугунная сковорода может выдерживать более высокую температуру нагрева по сравнению с другими материалами. Такая сковорода безопасна!

Алюминий, из которого изготовлена фольга, представляет собой тяжелый металл и нейротоксин, который накапливается в организме. Существует много исследований, связанных с алюминием и неврологическими расстройствами (болезнью Альцгеймера), заболеваниями головного мозга, легких, костей, анемией.

Какая альтернатива? Используйте пергаментную бумагу. При нагревании бумага не выделяет вредных веществ, однако важно выбрать бумагу без силикона и смазать её маслом при выпечке.

Также важно выбирать качественные пакеты из плёнки на основе ПТЭФ (или другого материала, инертность которого при высоких температурах подтверждена авторитетными международными исследованиями). И следить, чтобы пакет не соприкасался со стенками духовки и открытым огнём, не нагревать духовку более 200 градусов, не использовать режим "Гриль".

Керамическая посуда также достаточно небезопасна, если в составе нет 100% керамики. А значит безопасная посуда = высокая цена и здоровье семьи. Под воздействием температур керамическая посуда начинает трескаться спустя несколько месяцев использования, и в пищу начинают попадать свинец и кадмий.

Какие сковороды можно выбрать? С мраморным, алмазным, титановым либо гранитным покрытием. Это тот же тефлон, однако мраморная или гранитная крошка в составе добавляют прочность и долговечность службе сковороды.