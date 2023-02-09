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Доктор Жаворонков: клоны людей помогут выращивать для них запасные органы

Здоровье

Из-за нехватки донорских органов многие пациенты просто не доживают до операции. Восполнить их дефицит помогут клоны людей.

Доктор Жаворонков: клоны людей помогут выращивать для них запасные органы

Человечество достигло огромных успехов в деле трансплантации органов, но во многих странах мира ощущается их хронический дефицит. Однако доктор Алекс Жаворонков из биотехнологической компании в Гонконге полагает, что эту проблему можно решить, а жизнь человека продлить за имеющиеся биологические пределы с помощью клонов. Их можно выращивать в лабораториях специально для того чтобы обеспечивать людей запасными органами, когда их собственные начнут отказывать.

"Клонирование, по моему мнению, единственный способ сделать скачок в продлении жизни и превратить долголетие в инженерную проблему, — заявил доктор Жаворонков изданию The Daily Mail. — Если кто-то найдёт способ обойти этические и нормативные проблемы, то вначале технология будет доступна лишь немногим богатым избранным, но потом, как в случае с автомобилями или смартфонами, она станет гораздо более распространённой и дешёвой. И время от времени вы сможете приобретать себе новые запасные части".

Жаворонков убеждён, что создание множества клонов людей является наиболее вероятным методом увеличения продолжительности жизни. Впрочем, другие эксперты опасаются, что эта система станет благодатной почвой для сторонников евгеники, что нарушит принципы индивидуальной свободы, идентичности и автономии.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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