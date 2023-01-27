"Запчасти" для человека вырастит клон

Правильно кто-то сравнил модное нынче клонирование с книгопечатанием. А вернее, с живым "ксероксом". А потом уже и с конвейером.

Сегодня на поток пытаются поставить кошечек, человека, хотя в разных странах уже приняты законы "за" и "против" нарушения законов природы. Действительно, вы можете теперь заказать при рождении ваших близких, любимого президента, собачку, но вот при внешнем сходстве, будут ли у них такие же мозги. Это ещё вопрос.

Зачем было Еве выламывать ребро из Адама

История клонирования началась летом 1996 года, когда шотландцу Яну Уилмоту удалось соединить клетку из вымени шестилетней овцы с донорской клеткой, из которой было удалено ядро. Гибрид имплантировали в чрево третьей матери. И вот, появилась всем известная овечка Долли.

Мир удивился, сомневался. Пару лет генетики никак не могли повторить опыт шотландца. И, тем не менее, клонирование получилось. Японцы сумели клонировать телят, в Гавайском университете "вырастили" целый выводок — 50 клонированных мышей. Кролики только позавидуют.

При всех минусах и плюсах подобных экспериментов, чаще всего пишут о плюсах. Речь идёт о создании биологической копии свиньи, органы которой близки к человеку. Уже давно отмечалось, что и почки, и печень хрюшки подходит к пересадке гомосапиенсу. И человек уже попал в поле зрения любителей поклонировать! Правда, достоверных сведений на это счёт нет.

Хотя и утверждалось, что ещё в начале 2000-х годов в Южной Корее создали подтверждённый клонированный развивающийся эмбрион человека, который при пересадке женщине мог бы потенциально развиться в ребёнка. Но якобы из-за строгости местных законов эксперимент прекращён.

Действительно, а кто его знает, какую клетку взяли для опыта генетики. Для истории человечества, которая уже давно утонула в распрях и войнах, здесь не всё так однозначно.

Не успев появиться на свет, овечка Долли уже спровоцировала кучу моральных ограничений на появление себе подобных. Например, официально считается, что самым принципиальным ограничением является невозможность повторения сознания. А это значит, что речь не может идти о полной идентичности личностей, как это показывается в некоторых кинофильмах. Это только условная идентичность, мера и граница которой ещё подлежат исследованию, но для опоры за базис берётся идентичность однояйцевых близнецов.

Невозможность достичь стопроцентной чистоты опыта обуславливает некоторую неидентичность клонов, что и снижает практическую ценность клонирования. Опасение вызывают и неудачи при клонировании, когда на свет могут появиться неполноценные люди. А далее пойдут вопросы отцовства, материнства, наследования и прочее.

Главные религии мира до сих пор официально не выразили своё сочувствие подобным экспериментам по отношению к себе "подобным". Наибольшее неприятие там вызывает цель клонирования. То есть, искусственное создание жизни противоестественным способом, что является попыткой переделать механизмы, с точки зрения религии, созданные Богом. А если ещё добавить то, что важным отрицательным моментом при "создании" является умерщвление себе подобных клеток, когда на ваше "рождение" идут разные биоматериалы — стоит задуматься. Это же нарушение всех канонов религии: Ева, ребро Адама.

Так откуда пошёл человек?

И Шумахера можно клонировать, но будет ли он ездить

Но есть и достаточно людей в мире, которые ухватили "полезность" клонирования. Не все же моралисты-вегетарианцы.

Итак, плюсы клонирования. Обратите внимание, что интерес у разных стран здесь довольно разнится.

Китайцы считают, что многие редкие виды животных содержатся в зоопарках, и их сексуальная жизнь под крышей весьма скудна. Поэтому клонирование поможет генетически скопировать панд, бамбуковых медведей. А их можно по пальцам пересчитать.

Мы уже говорили о шотландце, который воспроизвёл на свет копию овечки. А это для некоторых — попытка размножить элитных дойных коров или скаковых лошадей. Арабские шейхи сразу же обратили на это внимание, предлагая генетику хорошие деньги за клонирование своих беговых верблюдов.

У богатых свои причуды. В США местный миллионер вложил в развитие технологии несколько миллионов. Причина — "после смерти своего любимого чау-чау хочу такую же копию". Подумалось, а вдруг туда занесётся ещё и кусочек клеточки любимого питбуля?

Ну, и конечно, о нас любимых. В мире миллионы супружеских пар бездетны. Путём клонирования они могли бы обзавестись потомством. Тем более, по заказу. Фас, профиль, успешность и прочие "звезданутые" гаджеты. Главное, заплатить за клетку нужного донора.

В Канаде решили, что клонирование решит вопрос о замене человеческих "запчастей". Будем выращивать отдельные человеческие органы. Загвоздка в одном: нужны только "детали" человека, а остальное идёт на помойку. Для многих мораль умирает, когда сам человек болен.

Сообщалось, что в штате Орегон шла работа над клонированием обезьян. Кстати, на государственные средства. А до человека уже рукой подать. Другое дело, кто выделяет на эти опыты средства — министерство здравоохранения и социальных служб США или министерство обороны? О клонах-солдатах, для которых родители или Родина пустой звук, давно писали фантасты прошлого. Но они живые и умеют стрелять. А "ксерокс" для клонирования человека — вопрос времени.

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