Невролог Шарифов: привычка класть ногу на ногу опасна для позвоночника

Постарайтесь как можно реже сидеть, положив ногу на ногу. Врач назвал эту привычку опасной для здоровья позвоночника.

Мало кто из людей с возрастом избегает проблем с позвоночником, поскольку всю нашу жизнь он выдерживает значительные нагрузки. Но в наших силах свести количество этих проблем до минимума или позаботиться о том, чтобы они изначально не возникали. К примеру, нам следует пореже сидеть, положив ногу на ногу, как посоветовал врач-невролог Руслан Шарифов.

"Чтобы избежать проблем с позвоночником, надо придерживаться нескольких несложных правил, — посоветовал Шарифов в беседе с сайтом Life. — Надо не класть ногу на ногу, ограничить стрессы и переохлаждение, уменьшить рычаги при поднятии или переносе тяжестей, отказаться от нездорового питания, пользоваться ортопедическим матрасом и подушкой и заниматься лечебной зарядкой и гимнастикой".

К врачу необходимо незамедлительно обращаться уже при постоянных умеренных болях в спине более трех дней подряд. Насторожить должны и те боли, что появляются, когда вы длительное время находитесь в сидячем или стоячем положении, по ночам, либо вызывающие онемение конечностей. Чем раньше начинается лечение проблем с позвоночником, тем лучше.

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