Лариса Удовиченко впервые прокомментировала свое самочувствие после перелома позвоночника

67-летняя российская актриса Лариса Удовиченко впервые прокомментировала своё самочувствие после госпитализации.

Лариса Удовиченко

Напомним, ранее стало известно, что в конце декабря Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника, где её она была прооперирована. На днях актриса снова была в больнице,. В этот раз знаменитость проходила реабилитацию.

Из-за травмы артистка пока что не сможет появляться на сцене. А сейчас Удовиченко впервые вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать о своем текущем самочувствии.

"Все хорошо. Чувствую себя прекрасно", — заявила актриса в эфире телеканала "НТВ".