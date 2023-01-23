67-летняя российская актриса Лариса Удовиченко впервые прокомментировала своё самочувствие после госпитализации.
Напомним, ранее стало известно, что в конце декабря Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника, где её она была прооперирована. На днях актриса снова была в больнице,. В этот раз знаменитость проходила реабилитацию.
Из-за травмы артистка пока что не сможет появляться на сцене. А сейчас Удовиченко впервые вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать о своем текущем самочувствии.
"Все хорошо. Чувствую себя прекрасно", — заявила актриса в эфире телеканала "НТВ".
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