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Исследование показало, что маски все-так не защищают от коронавируса

Здоровье

Крупнейшее по масштабам исследование показало, что маски не дают почти никакой защиты от заражения COVID-19. Ученые из Дании считают, что положили конец давним спорам.

Исследование показало, что маски все-так не защищают от коронавируса

С самого начала развития пандемии в науке не утихали споры, следует ли людям носить медицинские маски для защиты от коронавируса. Хотя целый ряд учёных сомневался в их эффективности, включая руководителей Всемирной организации здравоохранения, масочный режим был введён на большей части планеты. Учёные из международной организации "Кокран" на основе метаанализа 78 исследований с участием более миллиона человек, проведённого в соответствии с золотым стандартом подобных работ, доказали, что маски практически не повлияли на уровень заражений или смертности от коронавируса.

Результаты исследования показывают, что медицинские маски, в лучшем случае, сокращают риск заражения коронавирусом или гриппоподобным заболеванием на пять процентов. Эта цифра настолько низкая, что может считаться статистически незначительной. При этом вред, причиняемый масками, включая и нарушение нормального процесса обучения детей в школах, до сих пор наукой изучался плохо, как пишет The Daily Mail.

А значит, любые небольшие преимущества от ношения масок могут быть перевешены недостатками. Отметим, что, если маски и не защищают полностью от заражения коронавирусом, они могут сократить количество попадающих в организм вирусных частиц. А от этого объёма часто зависит, в какой степени человек переболеет коронавирусом — в лёгкой или тяжелой.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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