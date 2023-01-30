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Инфекционист Тимаков заявил, что маски не защитят от "кракена"

Здоровье

Ношение медицинских масок не является стопроцентной гарантией защиты от вируса гриппа под названием "кракен". Такое мнение высказал известный врач-инфекционист.

Инфекционист Тимаков заявил, что маски не защитят от "кракена"

Евгений Тимаков заявил, что ношение масок не является гарантией защиты от заражения вирусом гриппа, получившим название "кракен". Это разновидность свиного гриппа, которая стала доминирующей в нынешнем сезоне. Именно на него приходится больше всего заболеваний, вирус чаще вызывает серьёзные осложнения.

"От масочного режима мы уже никуда не денемся, — рассказал Тимаков в интервью SM.News. — Но если против первых штаммов ковида маски были эффективны, если от гриппа были эффективны, снижали риск заболевания на 30%, то сейчас их носить никто не будет, потому что менталитет людей так сложился. Но лицам из групп риска я бы советовал маски носить, потому что чем меньше вирусов попадет в носоглотку, тем легче протекает заболевание".

Тимаков подчеркнул, что отказываться от ношения масок в общественных местах людям из групп риска, к которым относятся лица пожилые и с ослабленной иммунной системой, ни в коем случае нельзя. Маски всё равно оберегают организм от попадания большого количества вируса в носоглотку, а ведь чем меньше вирусная нагрузка, тем легче будет протекать болезнь.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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