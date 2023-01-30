Инфекционист Тимаков заявил, что маски не защитят от "кракена"

Ношение медицинских масок не является стопроцентной гарантией защиты от вируса гриппа под названием "кракен". Такое мнение высказал известный врач-инфекционист.

Евгений Тимаков заявил, что ношение масок не является гарантией защиты от заражения вирусом гриппа, получившим название "кракен". Это разновидность свиного гриппа, которая стала доминирующей в нынешнем сезоне. Именно на него приходится больше всего заболеваний, вирус чаще вызывает серьёзные осложнения.

"От масочного режима мы уже никуда не денемся, — рассказал Тимаков в интервью SM.News. — Но если против первых штаммов ковида маски были эффективны, если от гриппа были эффективны, снижали риск заболевания на 30%, то сейчас их носить никто не будет, потому что менталитет людей так сложился. Но лицам из групп риска я бы советовал маски носить, потому что чем меньше вирусов попадет в носоглотку, тем легче протекает заболевание".

Тимаков подчеркнул, что отказываться от ношения масок в общественных местах людям из групп риска, к которым относятся лица пожилые и с ослабленной иммунной системой, ни в коем случае нельзя. Маски всё равно оберегают организм от попадания большого количества вируса в носоглотку, а ведь чем меньше вирусная нагрузка, тем легче будет протекать болезнь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.