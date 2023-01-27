Доктор Мясников рассказал, когда кашель может быть симптомом рака лёгких

Все люди время от времени кашляют, и у большинства из нас это банальный симптом, не внушающий серьёзных опасений. Но иногда кашель говорит об опасных патологиях, включая рак лёгких.

Кашель — это естественная реакция организма, которые таким образом хочет очистить респираторный тракт от посторонних веществ и механических препятствий, мешающих нормально дышать. У большинства людей кашель не означает ничего серьёзного или является симптомом каких-то простудных заболеваний. Но если он становится хроническим, то причину кашля обязательно стоит проверить. В редких случаях он может указывать на начало злокачественных процессов в лёгких, как заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Если вдруг курильщик стал худеть, появилась мокрота, а в ней — прожилки крови, — рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1". — Если у него стал появляться кашель в других ситуациях, отличных от привычных. Если у хронического курильщика с хроническим кашлем меняется характер кашля — это симптом. И симптом серьёзный".

Не следует считать "кашель курильщика" нормальным явлением. В целом, курящим людям нужно гораздо чаще проходить через флюорографию и другие исследования состояния здоровья лёгких. 18% курильщиков, по статистике, заболеют раком легких, и чем раньше начнётся лечение, тем выше шанс на победу.

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