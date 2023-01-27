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Доктор Мясников рассказал, когда кашель может быть симптомом рака лёгких

Здоровье

Все люди время от времени кашляют, и у большинства из нас это банальный симптом, не внушающий серьёзных опасений. Но иногда кашель говорит об опасных патологиях, включая рак лёгких.

Доктор Мясников рассказал, когда кашель может быть симптомом рака лёгких

Кашель — это естественная реакция организма, которые таким образом хочет очистить респираторный тракт от посторонних веществ и механических препятствий, мешающих нормально дышать. У большинства людей кашель не означает ничего серьёзного или является симптомом каких-то простудных заболеваний. Но если он становится хроническим, то причину кашля обязательно стоит проверить. В редких случаях он может указывать на начало злокачественных процессов в лёгких, как заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Если вдруг курильщик стал худеть, появилась мокрота, а в ней — прожилки крови, — рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1". — Если у него стал появляться кашель в других ситуациях, отличных от привычных. Если у хронического курильщика с хроническим кашлем меняется характер кашля — это симптом. И симптом серьёзный".

Не следует считать "кашель курильщика" нормальным явлением. В целом, курящим людям нужно гораздо чаще проходить через флюорографию и другие исследования состояния здоровья лёгких. 18% курильщиков, по статистике, заболеют раком легких, и чем раньше начнётся лечение, тем выше шанс на победу.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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