Патриарх Кирилл призвал лишить частные клиники права на аборты

Глава Русской Православной Церкви призвал исключить аборты из списка услуг частных клиник. По его мнению, эти медицинские организации нарушают "антиабортные" ограничения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XI Рождественских парламентских встреч обратился с призывом лишить частные медицинские клиники права на проведение абортов. Он объяснил это тем, что коммерческие медицинские организации действуют вопреки "антиабортным" ограничениям и наживаются на "горе женщины".

"Аборт продолжает оставаться не только так называемой бесплатной медицинской помощью, но и средством обогащения для частных клиник, — цитирует ТАСС обращение Кирилла. — По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина нередко не исполняет те важные "антиабортные" ограничения, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины".

По мнению главы РПЦ, одним из основных условий выживания современной России, испытывающей серьёзные проблемы с рождаемостью, является радикальной пересмотр демографической политики. В прошлом году на территории США также были введены жёсткие ограничения на проведение абортов, в ряде штатов их теперь можно осуществлять только по медицинским показаниям, но не по желанию женщин, что вызвало волну жестких протестов.

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