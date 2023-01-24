Диетолог Пономарёва: кофе избавляет от лишнего веса, но вызывает нервозность

Во время употребления кофе организм сжигает калории и борется с избытком висцерального жира в области живота. Об этом заявила диетолог Василиса Пономарёва.

В интервью "МедикФорум" эксперт отметила, что у этого напитка есть и обратные эффекты, ухудшающие состояние человека. Речь идёт о головной боли, учащённом сердцебиении, нервозности, раздражительности, бессоннице и треморе, уточнила специалист. Она призвала россиян пить кофе в умеренных количествах.

"Кофеин усиливает термогенез, позволяя вашему телу сжигать больше калорий", — сказала Пономарёва.

Диетолог также подчеркнула: недавно было проведено исследование, в котором приняли участие свыше 600 человек. Как пояснила эксперт, в результате эксперимента выяснилось, что жировые отложения у людей, удвоивших потребление кофеина, заметно уменьшились.

Ранее эндокринолог Наталья Лазуренко посоветовала россиянам не пить кофе ночью во избежание проблем с кишечником.

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