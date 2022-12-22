Ночью можно пить, но не все напитки. Воздержаться следует от сладких газировок, так как они содержат большое количество глюкозы и задерживают жидкость в организме. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко в беседе с "Вечерней Москвой".
Следует отказаться вечером от тонизирующих напитков в виде кофе или зелёного чая, так как они провоцируют снижение уровня дофамина и других гормонов, отвечающих за спокойствие, добавила диетолог.
Специалист посоветовала не употреблять ночью соки и смузи людям, которые страдают инсулинорезистентностью, ожирением, гастритом, сахарным диабетом, синдромом раздражённого кишечника.
Смузи и соки — хорошая маркетинговая стратегия, но никакой пользы в них нет, заключила собеседник издания.
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