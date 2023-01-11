Эндокринолог рассказала о медикаментозных способах продлить жизнь: клетки "не заражают" старением другие клетки

Врач-эндокринолог Любовь Мачехина перечислила препараты, способные продлить жизнь.

Заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Мачехина рассказала о вырабатываемом кишечными бактериями веществе под названием уролитин А, который помогает клеткам "не заражать" старением другие клетки.

Ранее врач объяснила, почему избыток сахара приводит к быстрому старению кожи и организма.

Приём уролитина А, по словам медика, улучшал состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Однако стоит понимать, что лекарства — вспомогательное средство, и в первую очередь состояние организма зависит от образа жизни", — цитирует Газета.Ru слова эндокринолога.

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