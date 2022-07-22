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Автор Ирина Гусакова

Врач Александра Пурига: "Избыток сахара приводит к кристаллизации коллагена"

Здоровье

Коллаген самый распространённый и, пожалуй, самый заметный белок в организме, потому что его доля составляет 25-45% всех белков и 6% от всей массы тела. Это белок — каркас, благодаря которому мы видим внешние проявления старения кожи и ощущаем снижение ригидности (твердости) связок и сухожилий. С возрастом недостаток коллагена достигает 15% уже к 35 годам и 30% — к 45. О том, как важен коллаген и причем тут сахар, рассказала читателям Pravda.Ru врач, кандидат медицинских наук Александра Пурига.

Врач Александра Пурига: "Избыток сахара приводит к кристаллизации коллагена"

Сахар — убийца коллагена

Для усвоения коллагена после 30 лет нужен дополнительный прием витамина С. Коллаген хорошо усваивается из пищеварительного тракта в виде цепочек аминокислот — олигопептидов. Так коллаген, попадающий внутрь, направляется на поддержку хрящей, связок, сухожилий и кожного матрикса, при этом организм определяет собственные потребности и направляет аминокислоты туда, где они наиболее необходимы. При этом увеличение плотности коллагеновых волокон и фибробластов в коже благодаря приему коллагена доказана научно. Мало кто знает, что при нехватке коллагена страдают иммунитет и жизненный тонус.

Избыток сахара, а точнее глюкозы в крови, приводит к реакции, в результате которой коллаген и эластин как бы кристаллизуются, эти белки являются ключевыми в кожном матриксе. Наиболее уязвимы коллаген I и IV типа, а также долгоживущий белок фибронектин. В результате реакции взаимодействия частей белка и карбонильных групп сахара образуются КПГ — конечные продукты гликирования.

Кстати, прогрессирование накопления КПГ — отличительный признак старения организма человека, в отличие от организма животных. Что уже говорит нам о том, что поедание сладкого не было заложено в нас природой. Сахара в природе очень мало — это лишь сезонные ягоды и мед. Человек усугубил ситуацию производством быстрых и рафинированных углеводов — жареная пища, хлеб и т. д. Помимо сахара провоцируют образование КПГ инсоляция, курение и неправильный образ жизни. Процесс гликирования начинается в 20 лет, мы усугубляем его неправильным питанием. На фоне плохого усвоения белка и коллагена, в частности, после 30 лет ситуация со старением кожи, связок и хрящей выглядит тревожной.

Коллаген и эластин наиболее сильно подвержены гликированию, они обеспечивают каркас для нашей кожи, поэтому старение белка проявляется:

  • снижением тургора кожи,
  • морщинами,
  • тусклостью.

Большая часть данных о гликировании, полученных из исследований, связанных с сахарным диабетом, что говорит о более существенных последствиях, чем эстетические проблемы, — это хроническое воспаление в соединительной и жировой ткани, атеросклероз, катаракта и так далее.

По сути, процесс гликации белка неизбежен, единственное, что мы можем сделать, — это не ускорять его проявления, так, например, кожа курильщика желтеет из-за снижения в ней антиоксидантов С и Е благодаря табачному дыму, поэтому антиоксидантного ресурса на борьбу с сахарами в коже нет. Исследования подтверждают, что простые сахароза и фруктоза ускоряют процесс гликации в 10 раз.

Поддержите контроль сахара хорошим сном и контролем стресса, нормализуйте режим питания и режим дня.

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Правда ли, что сахар и красота несовместимы?
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