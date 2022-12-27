Врач Дюваль: холодец нельзя есть при подагре, панкреатите и камнях в почках

Пациентам с подагрой, панкреатитом и камнями в почках нельзя употреблять холодец. Об этом заявила диетолог Анжелика Дюваль.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на врача, в холодце содержатся пурины, которые способны нанести вред организму при подагре и мочекаменной болезни. По словам эксперта, студень и заливное насыщены аналогичными веществами, поэтому их тоже следует исключить из меню.

"Пурины провоцируют кристаллизацию, камнеобразование", — сказала Дюваль.

Кроме того, она назвала холодец тяжёлым для переваривания блюдом. Как пояснила специалист, для улучшения работы желудочно-кишечного тракта его рекомендуется употреблять вместе с острой приправой или соусом.

Диетолог также добавила, что количество калорий в холодце можно сократить, приготовив его из рыбы, богатой коллагеном. Такое блюдо улучшает качество соединительной ткани, восстанавливает суставы и кожу, заключила врач.

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