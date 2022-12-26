Главный инфекционист Чуланов заявил, что не стоит забывать о профилактике COVID-19

COVID-19 постепенно становится форматом сезонного ОРВИ, однако расслабляться нельзя, поскольку вирус постоянно мутирует. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передаёт "Российская газета".

"Иногда они (новые варианты вируса) сильно отличаются по своим поверхностным белкам, что позволяет им ускользать от уже приобретённого иммунитета. Соответственно, и наша защищённость от них может быть значительно ниже", — пояснил эксперт.

Врач рекомендует соблюдать меры профилактики, особенно людям из группы риска. Важно надевать маски в местах скопления людей, обрабатывать руки антисептическими средствами. Также следует пройти ревакцинацию для повышения защищённости.

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