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COVID-19 постепенно становится форматом сезонного ОРВИ, однако расслабляться нельзя, поскольку вирус постоянно мутирует. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передаёт "Российская газета".

"Иногда они (новые варианты вируса) сильно отличаются по своим поверхностным белкам, что позволяет им ускользать от уже приобретённого иммунитета. Соответственно, и наша защищённость от них может быть значительно ниже", — пояснил эксперт.

Врач рекомендует соблюдать меры профилактики, особенно людям из группы риска. Важно надевать маски в местах скопления людей, обрабатывать руки антисептическими средствами. Также следует пройти ревакцинацию для повышения защищённости.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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