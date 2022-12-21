Медицинский специалист связал осложнения из-за гриппа у детей с пандемией COVID-19

Специалисты по детским инфекционным заболеваниям Владимир Тимченко и Елена Дондурей объяснили, почему дети часто заражаются гриппом и тяжело переносят болезнь.

По словам Дондурей, такая ситуация связана с эффектом пандемии. Из-за коронавируса появилась прослойка детей, у которых отсутствует иммунитет против большого количества возбудителей, отметила эксперт.

"Каждый четвёртый ребёнок болеет пневмонией", — подчеркнула медик, слова которого приводит newizv.ru.

Тимченко в свою очередь обратил внимание на влияние антикоронавирусных мер. Из-за ограничений люди редко взаимодействовали с патогенами, объяснил собеседник издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.