Стилист Гуторова посоветовала, что делать, если электризуются волосы

Волосы начинают электризоваться при низких температурах, сухом воздухе, ношении головных уборов из синтетики и шерсти. С этой проблемой можно справиться. О том, как это сделать, знает визажист и стилист по волосам Марина Гуторова, пишет "Газета.Ru".

Сухие волосы больше всего подвержены проблеме.

"Старайтесь мыть волосы увлажняющим шампунем и не забывайте использовать соответствующий кондиционер. Не пренебрегайте несмываемым уходом — глицерин, входящий в состав многих средств, отлично питает волосы", — рассказала эксперт.

При сушке волос феном следует использовать функцию ионизации, отказаться от пластмассовых расчёсок и стайлинговых средств со спиртом в составе.

Можно применять специальные спреи-антистатики. Если их нет под рукой, подойдёт и вода.

"Полезной может оказаться термальная вода для лица. В случае, когда нет и её, наполните пульверизатор обычной, а лучше — минеральной водой, и распылите на волосы", — сказала Гуторова.

Также можно воспользоваться кремом для рук, который увлажнит и сгладит распушившиеся пряди.

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